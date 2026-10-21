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Autoritetet shqiptare kanë bërë bilancin e protestave të dhunshme në Tiranë dhe në disa qytete të tjera, të cilat kanë hyrë në ditën e nëntë të organizimit të tyre.
Gjatë kësaj periudhe, 320 persona janë raportuar të lënduar, sipas të dhënave të administruara nga strukturat shëndetësore në disa qytete të Shqipërisë.
Sipas bilancit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, mes të lënduarve janë 192 efektivë të Policisë së Shtetit, 92 protestues dhe 36 kalimtarë. Në kategorinë e fundit përfshihen edhe 6 përfaqësues të medias, njëri prej të cilëve i huaj.
Vetëm gjatë protestës së djeshme, në Spitalin Universitar të Traumës dhe në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë paraqitur për trajtim 8 persona.
Të dhënat e bilancit shëndetësor janë mbledhur nga Spitali Universitar i Traumës, QSUT-ja dhe spitalet rajonale në Durrës, Vlorë dhe Lezhë.