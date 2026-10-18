Lajmet e fundit
Protesta në Shqipëri ishte një nga temat kyçe që u diskutua dje në emisionin Info Magazine me opinionistin Mentor Nazarko.
Ai në Klan Kosova pati një porosi për kryeministrin Albin Kurti.
Nazarko tha se Kurti nëse e do Shqipërinë duhet të bëjë thirrje për qetësi, kjo për shkak të autoritetit që ka.
"Duhet të bëjë thirrje për zgjidhje politike", deklaroi Nazarko.
"Unë mendoj që protesta e arrin qëllimin edhe pa "Urat e zjarrit" mbi institucionet, edhe pa hyrjen e turmave brenda tyre", shtoi ai.