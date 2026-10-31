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Përleshje shpërthyen në Paris dhe qytete të tjera franceze në fund të protestave mbarëkombëtare të nxitura nga zemërimi për kostot e jetesës dhe shërbimet publike të tendosura, derisa autoritetet u vendosën në detyrë për të parandaluar një përsëritje të trazirave që shpërthyen dy javë më parë, transmeton Klankosova.tv
Sipas Reuters, protestat, të cilat janë sot në Halloween dhe ishin kryesisht paqësore gjatë pasdites, vijnë pasi trazirat dhe plaçkitjet më 17 tetor i kapën forcat e sigurisë në befasi, duke lënë një gjurmë dëmesh në dyqane, ndërtesa publike dhe biznese në të gjithë vendin.
Protestat në Francë kanë frymëzuar protesta të "Gjeneratës Z" të udhëhequra nga të rinjtë në të gjithë Evropën, me demonstrata që u zhvilluan në disa qytete gjermane të shtunën. Pati edhe protesta në Itali.