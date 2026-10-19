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Eksperti i sigurisë Lutfi Bilalli ka komentuar protestat që po zhvillohen në Shqipëri dhe në disa vende të tjera evropiane, duke i lidhur këto zhvillime me ndikimet gjeopolitike dhe përplasjet mes fuqive ndërkombëtare.
Në emisionin “Kosova Today”, Bilalli përmendi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentin Donald Trump, Rusinë dhe Izraelin, duke pretenduar se politikat e tyre synojnë ta dobësojnë Evropën.
“Është një fuqi ndërlidhëse, SHBA-ja, presidenti Trump. Tash u pa edhe rreth Rusisë, me lehtësimin e sanksioneve, dhe te Izraeli, që kanë një politikë që Evropën ta gjunjëzojnë. Kjo është duke u ecur bukur mirë dhe tash evropianët, me protesta në Belgjikë, Francë, por edhe në Itali e Shqipëri, kanë në një formë ndikimin e vet. Kjo është një luftë mes evropianëve dhe këtyre”, ka deklaruar Bilalli.