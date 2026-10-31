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Mijëra njerëz në të gjithë Gjermaninë u bashkuan me protestat sot, ndërsa një lëvizje e udhëhequr nga të rinjtë, e frymëzuar nga protestat në vende të tjera të Evropës, doli në rrugë për të kërkuar arsim më të mirë dhe kosto më të ulëta jetese, transmeton Klankosova.tv.
Protestat vijnë pas një vale demonstratash të udhëhequra nga Gjenerata Z në të gjithë Evropën këtë vit. Në Serbi, aktivizmi i udhëhequr nga studentët ndihmoi në rrëzimin e udhëheqësit, ndërsa protestat në Francë kanë degjeneruar në trazira dhe plaçkitje.
Sipas Reuters, protestat gjermane të organizuara nga grupi i fushatës "Gen Z regelt" - Gjenerata Z janë planifikuar në 34 qytete, duke përfshirë Berlinin, Frankfurtin dhe Mynihun. Grupi thotë se kundërshton shërbimin e detyrueshëm ushtarak dhe dëshiron investime më të mëdha në arsim, pasi shumë të rinj gjermanë përballen me rritjen e kostove.