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Protesta e qytetarëve, e cila ka nisur në orën 21:00 me moton “Jo në emrin tim”, është zhvendosur te kordoni i policisë para objektit të Qeverisë së Kosovës.
Një numër i madh qytetarësh po vazhdojnë të qëndrojnë në protestë.
Protestuesit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Qytetarët kanë paralajmëruar edhe protesta të tjera në ditët në vijim, në shenjë kundërshtimi ndaj këtij vendimi./Klankosova.tv