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Protesta e radhës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së do të mbahet nesër në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Tubimi do të nisë në orën 21:00, në të njëjtën kohë sikurse protesta e mbajtur sonte, raporton Klankosova.tv.
Protestat në Prishtinë kanë nisur të mërkurën dhe kanë vazhduar edhe gjatë ditëve në vijim, me pjesëmarrje të qytetarëve, figurave publike dhe përfaqësuesve të ndryshëm të jetës politike e shoqërore.
Kujtojmë se më 16 shtator, Gjykata Speciale shpalli aktgjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.