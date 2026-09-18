Lajmet e fundit
Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë pritet të mbledhë sot qytetarë në protestën e thirrur nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, me moton “Në mbrojtje të UÇK-së”.
Protesta do të nisë nga ora 12:00, ndërsa vjen dy ditë pas shpalljes së aktgjykimit të shkallës së parë në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Ata u dënuan me gjithsej 81 vjet burgim nga Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Për të përcjellë nga afër zhvillimet në kryeqytet, Klan Kosova do të jetë pranë qytetarëve me një transmetim special.
Specialja nis nga ora 11:00 me moderatorët në studio, ndërsa ekipet e gazetarëve dhe kameramanëve do të jenë në terren për të raportuar drejtpërdrejt nga protesta dhe për të sjellë zhvillimet e fundit.
Qëndroni me Klan Kosova: