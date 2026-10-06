Lajmet e fundit
Organizatat e dala nga lufta e UÇK-së do të protestojnë sot sërish me fillim nga ora 09:00.
Edhe sot do të kërkojnë votimin në lexim të dytë të ndryshimeve të Ligjit për Specialen.
E kjo ishte edhe arsyeja se pse mbrëmë situata mes protestuesve dhe policisë eskaloi, me ç'rast u lënduan 11 qytetarë dhe 6 pjesëtarë të organeve të rendit.
Gazetari Kastriot Tahiri, ka sjell detaje lidhur situatën që po mbretëron aktualisht në qendër të Prishtinës, konkretisht në sheshet e kryeqytetit.
Tahiri tha se tek pjesa e Qeverisë vërehet një numër më i madh i pjesëtarëve të policisë.