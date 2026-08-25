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Kryetari i OVL dhe UÇK-së, Hysni Gucati u ka bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohet protestës për çlirimtarët e cila do të mbahet më 12 shtator në Prishtinë.
Megjithatë, Gucati bëri të ditur se OVL-UÇK nuk është pjesë e këshillit organizativ i këtij marshi, por do të jenë të pranishëm, transmeton Klankosova.tv.
“Është thirrur një protestë nga Liria ka Emër më 12 shtator, ku ne si OVL-UÇK duke u bazuar në rregulloren tonë, bëj ftesë dhe thirrje gjithë qytetarëve për t’iu bashkuar. Nuk jemi në këshill organizativ dhe pse nuk jemi dihen arsyet. Ne do ta mbështesim dhe do bëjmë thirrje që të dalin, që të jetë protestë e madhe madhështore por nuk mund të jemi aty ku ata i bëjnë thirrje VV-së kur ne e dimë që lideri i tyre në Parlamentin e Kosovës e quan kriminel Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tjerët, ku thotë se ‘Serbia ka bërë krime, por që konsumi’ thotë ai, ‘këta mbrapa meje janë kriminel’
Ndër të tjera, Gucati tha se OVL e UÇK-së do të jetë më shumë e fokusuar në arenën diplomatike ndërkombëtare, pasi siç u shpreh ai, ekziston mundësia që verdikti final për katërshen e UÇK-së të jetë, sipas tij, politik.
“Ne sot, kemi marrë një vendim, ky vendim është marrë duke u bazuar në qëndrimin tonë, që nga themelimi i Gjykatës Speciale, pasi kemi qenë të bindur se ajo ka qenë politike dhe vazhdon të jetë e ndikuar politikisht, dhe duke pasur parasysh zhvillimet e fundit dhe mundësinë e një vendimi politik, ne do të fokusohemi në arenën ndërkombëtare diplomatike”, tha i pari i OVL-UÇK-së.