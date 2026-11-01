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Protestuesit kanë plaçkitur dyqane në qendër të Frankfurtit gjahtë protestave të fundit dhe shpërthyen përleshje me policinë atje dhe në qytete të tjera gjermane.
Këto protesta kanë nisur kryesisht paqësore, por më pas janë shndërruar në përplasje lidhur me pakënaqësitë për koston e jetesës.
Përveç Frankfurtit, qendrës financiare të Gjermanisë, pati incidente dhune në Berlin, Këln dhe Hamburg, me policinë që tha se përdori topa uji për të shpërndarë protestuesit që shënjestruan punonjësit e emergjencës me fishekzjarre, gurë dhe shishe.
Mijëra njerëz më parë iu bashkuan demonstratave të organizuara nga grupi i fushatës Gen Z regelt – që do të thotë “Gjenerata Z merr kontrollin” – për të protestuar kundër financimit të pamjaftueshëm në shkolla, kostos së lartë të jetesës, shkurtimeve të shpenzimeve publike dhe shërbimit ushtarak.
Trazirat në Gjermani vijnë pas protestave të ngjashme masive të udhëhequra nga të rinjtë në Francë, ku më shumë se 320,000 njerëz demonstruan gjithashtu të shtunën.
Autoritetet në Frankfurt, Mynih dhe Berlin raportuan për deri në 18,000 protestues, afërsisht gjysma e asaj që organizatorët kishin vlerësuar në faqen e tyre të internetit. Mediat gjermane thonë se dhjetëra mijëra protestuan në qytetet gjermane të shtunën.
Zëdhënësja e regjimentit të Gjeneratës Z, Lina Friedrich, tha se demonstratat ishin “për të luftuar për paqe dhe liri, në vend të luftës dhe shtrëngimit”.
Ajo tha: “Ajo që ka më shumë rëndësi për ne është një mbështetje më e mirë për sistemet shëndetësore dhe arsimore. Ne jemi kundër shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe jemi në favor të një shpërndarjeje më të drejtë të barrës.”