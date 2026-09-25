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Këtë të diel, më 27 shtator, edhe në Londër shqiptarët do të protestojnë kundër verdiktit dënues të Gjykatës Speciale ndaj katërshes së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Kjo protestë pritet të mbledhë numër të madh të shqiptarëve atje dhe më shumë rreth organizimit dhe pritshmërie.
Në emisionin “Ora Shtatë”, aktivistja shqiptare në Londër, Adelina Badivuku, tha se vendimi dënues u prit me indinjatë të madhe, me mërzitje, me mllef, sepse, sipas saj, Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka qenë shpresa e vetme në një kohë të caktuar dhe tash në këto momente, ajo tha se UÇK-ja është krenari shumë e madhe, dhe pjesë shumë e rëndësishme e historisë, transmeton klankosova.tv.
“Është shumë interesant se në Londër jemi një gjeneratë e shqiptarëve të cilët protestën dhe protestat e afërta, sidomos këtë protestë, kemi me përjetu me shumë emocion personal, se na i përkasim gjeneratës e cila prej viteve të '90-ta ka dalë nëpër rrugët e Londrës, kemi protestu, kemi kërku që bota me njohë që ekziston një shtet diku në Evropë me emrin Kosovë, me e dëgju zërin e saj. E mbaj mend shumë mirë që atëherë kur e kemi thirr emrin e UÇK-së, për neve ka qenë shpresë. E tash, tash për neve është edhe krenari. Atëherë na ka mbajtur si shpresë e vetme UÇK-ja”, ka thënë ajo.
“Ndërsa tash kur Kosova po e kalon edhe një fazë shumë të rëndë, po dojmë me u mbledhë të tanë në rrugë edhe me tregu që mbetet pjesë shumë e rëndësishme dhe është pjesë e krenarisë tonë kombëtare”.
Badivuku po ashtu u shpreh e bindur që do të ketë pjesëmarrje edhe prej anglezëve.