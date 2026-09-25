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Kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka folur para qytetarëve të tubuar në protestën në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Bulliqi tha se lufta e UÇK-së nuk mund të njolloset dhe shprehu bindjen se ish-krerët e saj do ta fitojnë edhe këtë betejë, njofton Klankosova.tv.
“Asgjë s’mund ta njollosë luftën e pastër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Jemi të bindur se ish-krerët e UÇK-së do ta fitojnë edhe këtë betejë”, tha Bulliqi.
Ai shtoi se dikur çlirimtarët luftuan për lirinë e popullit, ndërsa sot qytetarët janë bashkuar për lirinë e tyre.
“Dikur ata luftuan për lirinë e këtij populli, sot ne jemi bashkë për lirinë e tyre”, u shpreh Bulliqi.
Nëpër plot qytete të Kosovës po protestohet në mbështetje t% ish-krerëve të UÇK-së.