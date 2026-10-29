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Thirrjet s`iu dëgjuan sa ishte gjallë, e për të po brohoritet tash pasi u vra.
Edhe të enjten, sheshi "Zahir Pajaziti" në Prishtinë, u bë pikëtakimi i atyre që erdhën për të kërkuar drejtësi për Arlinda Zekajn, e cila dyshohet se u vra nga ish-kunati.
Gra e burra, te rinj e të vjetër nisen për tek Ministria e Drejtësisë me një lutje për kreun e saj.
Dorëheqje dhe jo vetëm kaq u kërkua edhe para Këshillit Prokurorial, atij Gjyqësor e stacionit të Policisë, që shpërfillen Arlindën, para se të vritej.
Fort jehoi edhe zëri i Arlindes në audioincizimin e Klanit, teksa e ndjera i lutej zyrtarëve policorë.
Turma e bashkuar mori udhë drejt Qeverisë, ku gjatë rrugës thirren emrat e grave që ndër vite pësuan me jetë.
Kur mbërritën tek destinacioni, krahas në pankarta, një mesazh i shkruar u la edhe në hyrje.
Të tubuarit thanë se sy e vesh janë kah shteti.
Protestues pati edhe nga Shqipëria.
Këta lanë takim për të premten në ora 09:00, kur qeveria shqyrton raportet e ministrive, për të cilën patën edhe një rekomandim.