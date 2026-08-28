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Protestës së Grupit Parlamentar të PDK-së, e cila po mbahet tash e disa javë para ndërtesës së Qeverisë në shenjë proteste për mosvazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit, i janë bashkuar edhe asamblistë dhe aktivistë të kësaj partie nga Komuna e Ferizajt dhe Hani i Elezit.
Protesta e deputetëve të PDK-së dhe Aleancës po zhvillohet para ndërtesës së Qeverisë, ndërsa në ditët e fundit aksionit u janë bashkuar edhe struktura lokale të partisë nga komuna të ndryshme të Kosovës, raporton EO, transmeton Klankosova.tv.