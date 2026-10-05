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Po bëhen gati 8 orë që kur protestuesit po qëndrojnë para Kuvendit të Kosovës, me kërkesën e vetme, votimin e Projektligjit për ndryshim/plotësimin e Ligjit për Specialen.
Gazetarja e Klan Kosovës, Vesa Hoda, në një lidhje direkte për emisionin “Kosova Today”, bëri të ditur se qytetarët nuk po qëndrojnë vetëm para Kuvendit, por edhe para ndërtesës së Qeverisë, transmeton Klankosova.tv.
“Pak më herët është bërë edhe një arrestim, që dyshohet për shkak të hedhjeve piroteknike, ku policia e ka arrestuar një të ri, dhe pas arrestimit kanë thënë se nuk e ka kërcënuar asnjë policë dhe nuk e ka dëmtuar askënd”, u shpreh Hoda.