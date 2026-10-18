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Njëjtë sikur ditëve të tjera, edhe në ditën e gjashtë ka eskaluar protesta në Tiranë, me përplasje të shumta ndërmjet protestuesve dhe Policisë së Shtetit.
Hedhja me gurë e koktej molotovi nga protestuesit, është kundërpërgjigjur në shumë raste me hedhje të topave të ujit dhe të gazit lotsjellës nga Policia.
Kaosi ka vazhduar edhe në orët e mbrëmjes në kryeqendrën shqiptare, ndërsa u është vënë flaka disa ambienteve të Komisariatit nr. 3 në Tiranë.
Situata paraqitet e rëndë, pasi në këtë komisariat ndodhen edhe ambiente paraburgimi.
Menjëherë në vendin e incidentit kanë mbërritur forca të shumta policie dhe një automjet zjarrfikës.