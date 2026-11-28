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Ministria e Shëndetësisë ka bërë bilancin paraprak të personave të lënduar gjatë protestës së zhvilluar këtë të shtunë në Tiranë, transmeton klankosova.tv.
Sipas të dhënave të bëra publike nga ministria, në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur 8 persona, mes tyre pesë protestues, dy përfaqësues të medias, njëra prej të cilave shtetase e huaj, si dhe një efektiv policie. Ndërkohë, tre protestues të tjerë janë trajtuar nga ekipet e urgjencës në vendngjarje. Të gjithë të lënduarit paraqiten në gjendje të qëndrueshme shëndetësore, sipas Top Channel.
Njoftimi i Ministrisë:
"Informacion mbi të lënduarit gjatë protestës 28 nëntor 2026, ora 14:00
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, sipas informacioneve paraprake nga strukturat spitalore informon se gjatë protestës së sotme:
Në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur 4 të lënduar.
– Një efektiv policie
– Dy përfaqësues të medias (një prej tyre shtetase e huaj)
– Pesë protestues
Të gjithë koshientë dhe gjendja shëndetësore stabël. Po trajtohen nga mjekët në shërbimin e urgjencës
QKUM: Ekipet e urgjencës kanë trajtuar në vendngjarje 3 protestues të lënduar. Gjendja e tyre e mirë.
Në QSUT deri tani asnjë i lënduar"