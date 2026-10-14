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Protesta e djeshme e studentëve para Ministrisë së Arsimit, e cila zgjati mbi 8 orë, u shoqërua edhe me arrestime të personave që kryen akte dhune.
Top Channel raporton se deri më tani policia ka arrestuar 16 persona dhe ka proceduar penalisht 49 të tjerë.
16 të arrestuarit ishin Kastriot Vata, Florian Baba, Ali Bruçi, Genc Ibrahimi, Ernest Kapo, Iljaz Sulaj, Besnik Kala, Donik Vatgjoni, Erand Zenunllari, Hamza Bushi, Olsi Vokli, Xhesion Petoku, Klevi Metaj, Berim Gjoka, Kalosh Hysbarjami dhe Korado Aliaj.
Ndërsa vijon puna për identifikimin e personave të tjerë që krijuan trazira gjatë përplasjeve me efektivët e policisë.