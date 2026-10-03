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Sipas raportimit të mediave ndërkombëtare, protesta të reja për strehimin do të zhvillohen në Madrid dhe qytete të tjera spanjolle të shtunën, një ditë pasi parlamenti hodhi poshtë dy masa qeveritare për të forcuar mbrojtjen e qiramarrësve.
Qeveria i prezantoi masat pas protestave mbarëkombëtare pas dëbimit të 87-vjeçares Maricarmen Abascal nga një apartament në Madrid ku ajo kishte banuar për rreth shtatë dekada.
Sindikata e Qiramarrësve, e cila ka koordinuar protestat, ka bërë thirrje për demonstrata të shtunën në më shumë se 50 qytete.
“Ekziston një shkëputje e pariparueshme midis asaj që duan njerëzit dhe asaj për të cilën votojnë partitë”, tha ajo në një deklaratë.
Në Madrid, aktivistët dhe protestuesit kanë ngritur kampe për rreth një javë në Puerta del Sol, një nga sheshet kryesore turistike të kryeqytetit, transmeton Klankosova.tv.
Demonstruesit do të nisen nga disa vende përreth qytetit në mesditë përpara se të mblidhen në Plaza de Cibeles në qendër të Madridit.
Paketa e masave që u rrëzua të premten përfshinte rinovimin automatik të kontratave të qirasë kur ato skadojnë, si dhe masa që synonin kufizimin e dëbimit të qiramarrësve në nevojë.
Strehimi ka qenë për vite me radhë një shqetësim kryesor për spanjollët, pasi furnizimi nuk është në nivelin e kërkesës, me qiratë dhe çmimet e shtëpive që janë rritur ndjeshëm si në vende të tjera të Bashkimit Evropian.