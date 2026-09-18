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Pak para nisjes së protestës së thirrur nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë kanë filluar të mblidhen qytetarë.
Në mesin e tyre, një qytetar është parë duke biseduar me një zyrtar policor.
Gjatë bisedës, qytetari dëgjohet duke i thënë policit, "Dhe me gabu ne sot, duhet me na falë”, thotë ai.
Protesta, e thirrur me moton “Në mbrojtje të UÇK-së”, pritet të nisë në orën 12:00.
Për mbarëvajtjen e protestës, Policia e Kosovës ka hartuar më herët një plan operativ, me qëllim garantimin e sigurisë gjatë tubimit. /Klankosova.tv