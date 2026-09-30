Lajmet e fundit
Iniciativa “Jo në emrin tim!” do të mbajë sonte, në orën 21:00, protestën e 15-të kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta do të zhvillohet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku pjesëmarrësit pritet të shprehin kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të Gjykatës Speciale, transmeton Klankosova.tv.
Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje në protestë, duke e cilësuar atë si një reagim ndaj aktgjykimit dhe në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-së.