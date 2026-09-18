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Një qytetar që po merr pjesë në protestën e organizuar në Prishtinë kundër vendimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, ka thënë se ka dalë për të shprehur solidaritetin me ish-krerët e UÇK-së.
Në një prononcim për gazetaren e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi, ai tha se vendimi i gjykatës nuk ishte ai që kishte pritur.
“Kemi pritur krejt tjetër send, sikur me qenë prej Serbisë kjo gjykatë”, u shpreh qytetari.
Ai tha se arsyeja e pjesëmarrjes së tij në protestë është solidarizimi dhe se do t’u bashkohet edhe më tej protestave.