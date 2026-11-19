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Studentët e Fakultetit të Mjekësisë kanë vazhduar protestën para Rektoratit të Universitetit të Prishtinës, pavarësisht ftesës së rektorit Arben Hajrullahu për dialog.
Në dyert e Rektoratit, të cilat Hajrullahu i hapi për ta, studentët, në vend të diskutimit, ia ngjitën një raport mjekësor me diagnozë dhe terapi.
Përveç kundërshtimit të sistemit të ri identifikues, studentët nuk janë pajtuar as me përgjigjen që rektori ua kishte kthyer përmes emailit.
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