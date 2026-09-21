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Parlamenti studentor i UP-së ka njoftuar për organizimin e një proteste për sot për të kundërshtuar verdiktin dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Për këtë nismë, në emisionin “Ora Shtatë” foli studenti Fatjon Dobra, transmeton Klankosova.tv.
Në Klan Kosova, Dobra tha se aktgjykimi i Hagës ka qenë i papranueshëm për të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës.
Në këtë kauzë paqësore, Dobraj tha se janë bashkuar të gjithë studentët e universiteteve publike të vendit.
“Ne studentët bëjmë thirrje për unitet, në çdo pjesë tonën. Ne studentët kërkojmë që të krijohet një fond i palimituar për mbrojtjen e çlirimtarëve tanë. Ne studentët kërkojmë që të ka angazhim nga ambasadat, nga organizatat ndërkombëtare që të merren me këtë çështje, që të hulumtojnë këtë çështje, që të hulumtojnë drejtësinë. Ne studentët, kërkojmë nga studentët e të gjitha krahinave nga e gjithë bota që të na bashkohen në këtë kauzë”, tha Dobraj.
Ai shtoi se drejtësia duhet të jetë absolute.
“Thirrja për unitet mbetet e pathyeshme, ne e pranojmë këdo. Në emër të gjithë studentëve të Kosovës, iu bëj thirrje komuniteteve jo shumicë të Kosovës, jemi të fuqishëm kur jeni edhe ju me ne. Edhe ju jeni banorë të Kosovës, edhe ju jeni vëllezërit dhe motrat tona, së bashku me ju ne e bëjmë ndryshimin. Ndryshimi fillon kur të gjithë jemi të bashkuar, dhe bashkë mendoj se jemi të pandalshëm”, u shpreh studenti në Klan Kosova.
Pos tjerash, Dobraj tha se studentët ende kanë besim në Perëndim, duke theksuar se me ta kanë filluar punën, dhe me të do ta përfundojnë.