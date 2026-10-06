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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka ndërmarrë masat e nevojshme të sigurisë për protestën e paralajmëruar për sot në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së dhe plotësim-ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Sipas Policisë, qëllimi i masave të ndërmarra është ruajtja e rendit dhe qetësisë publike, garantimi i sigurisë së qytetarëve dhe mbarëvajtja e protestës para, gjatë dhe deri në përfundimin e saj, transmeton Klankosova.tv.
Policia ka theksuar se e njeh të drejtën e qytetarëve për shprehje të lirë përmes tubimeve dhe protestave të qeta, ndërsa ka bërë thirrje që protesta të zhvillohet në mënyrë demokratike dhe në përputhje me ligjin.
“Varësisht nevojës operative policore dhe zhvillimeve në terren, mund të ketë kufizime apo ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut në rrugët përreth lokacionit ku zhvillohet protesta”, thuhet në njoftim.
Për këtë arsye, Policia ka paraparë angazhimin e njësive policore për riorientimin e trafikut në rrugë alternative, në rast se paraqitet nevoja.