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Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka shkruar për protestat që do të vazhdojnë në mbrojtje të UÇK-së dhe kundër vendimit të Hagës.
Në postimin e bërë në Facebook, Çitaku ka shpërndarë edhe paralajmërimin që qytetarët të mblidhen çdo natë në sheshin ‘Skënderbeu’ në Prishtinë, raporton Klankosova.tv
“Sot. Nesër. Çdo ditë. Pa u ndalë.
Për Kosovën. Për lirinë. Për historinë tonë dhe për të ardhmen tonë.
S’kemi me u ndalë. Deri në fund. Deri në liri.” /Klankosova.tv