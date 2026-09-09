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Propozimi skandaloz i deputetit të Listës Serbe, Igor Simiq, për nënkryetar të Kuvendit, duke u deklaruar "në emër popullit serb", ngjalli reagime te deputetët e Vetëvendosjes.
Kjo bëri që të mos ketë dakordim mes përfaqësuesve të partive politike për të votuar në pako emrat për nënkryetarë.
Si shkak i kësaj, kryetarja e sapozgjedhur e Kuvendit Albulena Haxhiu, u detyrua të ndërpresë seancën dhe të kërkojë kohë për konsultime me shefat e grupeve parlamentare.
Lista Serbe për këtë pozitë e propozoi Sllavko Simiqin.
E për këtë ka reaguar edhe ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla, e cila tha se kjo është e papranueshme.
Gërvalla tha se në Kosovë "s'ka popull serb" por "komunitet serb".
"Populli serb zgjedhjet i ka në Serbi, më 25 tetor", tha Gërvalla.
Pos saj, reaguan edhe deputetë tjerë të koalicionit rreth LVV-së.
Andin Hoti, ministër në detyrë i Punës, tha se kjo gjuhë e Listës Serbe vjen vetëm pak ditë pasi Serbia nderoi kriminelin e luftës, të dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, Ratko Mlladiq. /Klankosova.tv