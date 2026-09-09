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Propozimi skandaloz i deputetit të Listës Serbe, Igor Simiq, për nënkryetar të Kuvendit, duke u deklaruar "në emër popullit serb", ngjalli reagime të shumta.
Në emisionin “Kosova Today”, analisti Vullnet Krasniqi deklaroi se kjo do të jetë shkas i shtyrjes disaorëshe të seancës, transmeton Klankosova.tv.
“Është temë e re, që më duket që Agim Bahtirit i kish mbetur hatri shumë në fillim që është bërë kjo thirrje. Te ai e pash i pari. Përndryshe çka po ndodh sot është një teatër absurdi”, u shpreh Krasniqi.
Nga ana tjetër,analistja Ardiana Thaçi u shpreh se nuk ka sens që të diskutohet rreth deklaratave të deputetëve të VV-së lidhur me propozimin skandaloz të Listës Serbe.
“Loja e tyre është aq e pështjellur, aq kurth, saqë për neve në studio, por edhe për qytetarët është pak e vështirë për ta kuptuar gjithë atë cirkë që po e bëjnë të gjitha partitë politike, në krye të herëve është Kurti”, u shpreh ajo.
Ndërsa analisti Azdren Shala, tha se zgjedhjet, sipas tij, janë mjet për të arritur një qëllim.
“Qëllimi i tij është për me arrit te koha kur iu përfundon pesë gjyqtarëve mandati kushtetues, rrjedhimisht të mos primohet edhe Kushtetuta, sepse nuk ka një procedurë që i emëron tjerët. Kurti po shkon në një terren ku çdo pushtet në Kosovë suprimohet, rrjedhimisht pa rregulla, pa ligje, sundon ky”, u shpreh Shala.