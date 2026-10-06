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PDK-ja pritet të mbajë konferencë për media pas propozimit të Albin Kurtit për Justina Shiroka Pulën si kandidate për presidente të Kosovës.
“Nuk dihet nëse do të jetë Hamza siç ka vepruar gjatë ditës ose dikush tjetër nga bashkëpartiakët e tij nga PDK-ja megjithatë, pritet që të ketë edhe një deklarim nga ta, mbase i fundit ose nuk dihet nëse kështu do të vazhdohet edhe në këtë orën e mbetur për të zgjedhur presidentin e Kosovës”, tha gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresë Tërshani.
“Mund të themi tash për tash se ka sinjale disi pozitive nëse mund t’i quajmë kështu për emrin e Shiroka-Pulës”.