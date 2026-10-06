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Kryeministri i vendit, Albin Kurti e ka propozuar kryetaren e Akademisë së Shkencave dhe Artave të Kosovës, Justina Shiroka Pula për presidente.
Burimet të Klan Kosovës brenda PDK-së kanë bërë të ditur se nga kjo parti ka sinjale pozitive për mbështetjen e saj.
“Kaq mund të themi për momentin”, ka qenë përgjigja.
Kanë mbetur edhe më pak se dy orë deri te përfundimi i afatit për zgjedhjen e presidentit në të kundërtën Kosova do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Kurti më herët kishte propozuar edhe Bekim Sejdiun, por i cili më pas ka njoftuar se është tërhequr nga kandidatura.
Kurse, pas tij, Kurti ka propozuar sërish Glauk Konjufcën dhe Feride Rushitin, por PDK-ja ka refuzuar duke thënë se nuk do të bëjë pazare me UÇK-në. /Klankosova.tv