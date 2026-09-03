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Ish-presidentja e Kosovës, njëherësh deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani tha se emri i Bekim Sejdiut përfaqëson një president konsensual jo partiak që do të mbronte Kushtetutën e vendit dhe do të fuqizonte aleancat me miqtë ndërkombëtarë.
Osmani, në emisionin "Rubikon" në Klan Kosova, tha se pas këtij propozimi u krijua një propagandë sikurse LDK ka pranuar një 'njeri të Vetëvendosjes', transmeton klankosova.tv.
"Ne kemi propozuar një president konsensual, jo partiak, i cili do ta mbronte Kushtetutën do të siguronte respektimin e integritetit të vendit tonë, do të krijonte balanca demokratike dhe në bazë të përvojës që e kemi edhe ne me profesor doktor Bekim Sejdiun, do të ruante aleancat, do të fuqizonte aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mbronte sigurinë kombëtare të vendit tonë dhe në veçanti do të dinte të përballej me Serbinë ashtu siç duhet të përballet një president i Republikës së Kosovës. Fatkeqësisht, këtu u krijua një lloj propagande e tmerrshme se kinse ne e kemi pranuar një njeri të Vetëvendosjes", tha ajo.