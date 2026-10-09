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“The Friedkin Group” po shqyrton mundësinë e shitjes së një pjese kontrolluese të Evertonit, më pak se dy vjet pasi mori drejtimin e klubit anglez.
Lajmi u bë publik të premten, më 9 tetor, përmes një komunikate zyrtare të Evertonit, ku konfirmohet se pronarët amerikanë po shqyrtojnë mundësi të reja investimi, përfshirë edhe shitjen e shumicës së aksioneve, raporton Klankosova.tv.
Grupi i drejtuar nga miliarderi Dan Friedkin mori kontrollin e Evertonit në dhjetor të vitit 2024, duke e blerë klubin nga Farhad Moshiri, në një periudhë të vështirë financiare dhe sportive.
Gjatë kësaj kohe, një nga prioritetet kryesore ishte stabilizimi financiar i klubit dhe përfundimi i stadiumit të ri, Hill Dickinson Stadium.
Në komunikatën e publikuar, pronarët theksuan se tashmë është koha për të shqyrtuar kapitullin e ardhshëm të historisë së Evertonit. Ata shtuan se do të shqyrtojnë vetëm oferta nga investitorë që besojnë se mund ta çojnë klubin përpara.
Deri më tani nuk është bërë e ditur se kush mund të jetë blerësi i mundshëm apo sa mund të kushtojë klubi.
“The Friedkin Group” është gjithashtu pronar i Romës në Itali, ndërsa mbetet të shihet nëse do të vendosë ta shesë plotësisht Evertonin apo vetëm një pjesë kontrolluese të aksioneve. /Klankosova.tv