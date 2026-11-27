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Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka pritur në takim shefin e Sektorit të Njësive Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Policinë e Kosovës, Azem Krasniqi.
Sipas njoftimit të PTh-së së Prizrenit, në takim u diskutua për thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike.
“Gjatë këtij takimi, vëmendje e veçantë iu kushtua trajtimit të rasteve të krimeve ekonomike, luftimit të korrupsionit, identifikimit dhe hetimit të veprave penale që cenojnë integritetin institucional dhe interesin publik, si dhe nevojës për koordinim më të ngushtë ndërmjet Prokurorisë Themelore në Prizren dhe Policisë së Kosovës".
"Në këtë kontekst, u diskutua edhe për trajtimin e çështjeve që ndërlidhen me sektorin e ndërtimit, në veçanti me lejet e ndërtimit të objekteve banesore, duke përfshirë aspektet që mund të përbëjnë shkelje ligjore dhe elemente të veprave penale, si dhe rëndësinë e identifikimit dhe adresimit me kohë të rasteve të tilla”, thuhet në njoftim.
Në takim thuhet se u diskutuan edhe sfidat me të cilat përballen institucionet gjatë hetimit dhe ndjekjes penale, duke u vënë theksi në nevojën për kapacitete të specializuara profesionale dhe teknike.