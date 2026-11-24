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Katër persona janë ndaluar për 48 orë nën dyshimin për përfshirje në rastin e vrasjes së A.Z., ka njoftuar Prokuroria Themelore në Prishtinë.
Sipas komunikatës së përbashkët të Prokurorisë dhe Policisë së Kosovës, dy nga të ndaluarit, me inicialet N.S. dhe D.S., dyshohen për veprën penale “Ndihma në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë”.
Sipas informacioneve të para bëhet fjalë për të afërm të familjes së ish-burrit të Arlindës, Jeton Sylajt, transmeton Klankosova.tv.
Konkretisht, ish-vjehrra dhe ish-kunati i Arlindës kanë përfunduar në prangat e Policisë.
Ndërsa dy të tjerët, sipas prokurorisë, M.P. dhe G.B., dyshohen për veprën penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale”.
Prokuroria ka bërë të ditur se ndalimet janë realizuar pas veprimeve intensive hetimore, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, përkatësisht Drejtorinë për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë hetimeve janë siguruar prova materiale që, sipas Prokurorisë, mbështesin dyshimin e bazuar për përfshirjen e personave të ndaluar në veprat penale për të cilat dyshohen.
Po ashtu, prokurori i rastit ka nxjerrë aktvendim për zgjerimin e hetimeve, me qëllim të ndriçimit të plotë të rrethanave të vrasjes.
Brenda afatit ligjor, Prokurori i Shtetit do të paraqesë në gjykatën kompetente kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj katër të dyshuarve.