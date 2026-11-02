Lajmet e fundit
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka kërkuar nga Gjykata Themelore caktimin e masës së paraburgimit ndaj një personi me inicialet E.J., i dyshuar për sulm ndaj personit zyrtar.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, rasti ka ndodhur më 1 nëntor 2026, rreth orës 00:35, në ambientet e Shërbimit Emergjent Primar në QKMF-në e Ferizajt, transmeton Klankosova.tv.
I dyshuari, pasi kishte dërguar babanë e tij në gjendje të dehur për të marrë ndihmë mjekësore, dyshohet se kishte ndërhyrë dhe ushtruar presion ndaj personelit shëndetësor.
Pasi mjeku kujdestar i kishte kërkuar të largohej nga dhoma për të mos penguar trajtimin, i dyshuari dyshohet se e kishte goditur atë një herë me grusht në pjesën e majtë të fytyrës.
"Ekziston dyshimi i bazuar se me datë 01.11.2026, rreth orës 00:35, në Ferizaj, rruga “Ramadan Rexhepi”, përkatësisht në ambientet e Shërbimit Emergjent Primar – QKMF, i pandehuri ka sulmuar fizikisht të dëmtuarin F.F., – mjekun kujdestar në lidhje me ushtrimin e detyrave të tij zyrtare, në atë mënyrë që, pasi kishte sjellë babanë e tij, i cili ishte në gjendje të dukshme të dehur, për të marrë ndihmë mjekësore, gjatë kohës kur personeli mjekësor ishte duke i ofruar trajtimin e nevojshëm, i pandehuri ka ndërhyrë duke ushtruar presion ndaj personelit mjekësor, me ç'rast për shkak të hapësirës së kufizuar dhe nevojës për zhvillimin e papenguar të trajtimit mjekësor, i është kërkuar që të largohet nga dhoma, mirëpo i pandehuri ka refuzuar dhe më pas e ka goditur një herë me grusht të dëmtuarin F.F., në pjesën e majtë të fytyrës".
Prokuroria ka bërë të ditur se i dyshuari ndodhet në ndalim prej 48 orësh, me vendim të Prokurorit të Shtetit./Klankosova.tv