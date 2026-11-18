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Prokuroria Themelore në Prizren ka dhënë detaje lidhur me rastin e rëndë të vrasjes në Suharekë, që ka ndodhur gjatë ditës së sotme.
Kjo prokurori ka njoftuar se e ka ndaluar për 48 orë të dyshuarin, Rrahman Hoti.
“Pas pranimit të informatës, menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë prokurori kujdestar nga Departamenti për Krime të Rënda, së bashku me njësitet relevante të Policisë së Kosovës dhe ekipet e krim-teknikës me qëllim të zhvillimit dhe përfundimit të procedurave hetimore në vendin e ngjarjes. Me urdhër të prokurorit, trupi i viktimës është dërguar për obduksion në IML.”, thuhet në njoftim.
Gjithashtu, kjo prokurori ka dhënë detaje se si ka ndodhur rasti.
“Bazuar në të dhënat fillestare të hetimit, i dyshuari Rr.H., dyshohet se, pas një mosmarrëveshjeje të çastit dhe në prani të bashkëshortes dhe vajzës së mitur të viktimës, ka privuar nga jeta personin me inicialet S.D., duke qëlluar me armë zjarri në parkingun e një qendre tregtare në Suharekë.”, thuhet në njoftim.
Sipas njfotimit, me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari Rr.H., është ndaluar për 48 orë, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale "Vrasja e rëndë" nga neni 173 dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. /Klankosova.tv