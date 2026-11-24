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Prokurori i Përgjithshëm i ShBA-së, Todd Blanche, ka mbështetur Nvidia-n si një "qytetar të mirë korporativ" ndërsa refuzon të komentojë nëse po hetohet nga administrata.
Blanche tha se nuk kishte informacion për statusin e autorizimit të sigurisë së Jensen Huang, ndërsa ligjvënësit kërkojnë përgjigje për përfshirjen e Presidentit Donald Trump në rikthimin e Huang si drejtor ekzekutiv i prodhuesit të mikroçipave AI, shkruan BBC.
Huang iu rikthye puna më pak se dy javë pasi u detyrua të japë dorëheqjen për shkak të zbulimeve të marrëdhënieve jashtëmartesore, përfshirë një me një spiun të dyshuar kinez.
I pyetur disa herë të martën nëse departamenti i drejtësisë apo FBI kishin hetuar Huang-un, Blanche u përgjigj: "Nuk e di për çfarë po flisni."
Huang pritet të paraqitet para Kongresit javën e ardhshme, ku do të pyetet për marrëdhënien e tij me një ish-ekzekutiv të Megaspeed - spiuni i dyshuar i Kinës - për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare.
Departamenti amerikan i tregtisë ka njoftuar gjithashtu se po përgatitej të fusë në listë të zezë kompaninë teknologjike Megaspeed, klientin e Nvidia-s me bazë në Singapor që dyshohet se ka ndihmuar në devijimin e çipave të avancuar drejt Kinës.
Në një deklaratë të përbashkët javën e kaluar, departamentet e tregtisë dhe drejtësisë thanë se filluan hetimin e Megaspeed në vitin 2024 "për shkelje të mundshme të kontrollit të eksportit".
Por duke folur me gazetarët të martën, Blanche tha se ky i fundit ka "qindra, nëse jo më shumë" hetime eksporti që po zhvillohen në çdo kohë.
"Kështu që kur thoni se hetimi për eksportin është ende në vazhdim, nuk e di për çfarë po flisni," tha ai, transmeton Klankosova.tv.
I pyetur nëse ishte i kënaqur që Nvidia kishte bashkëpunuar me çdo përpjekje për të zbuluar nëse kompania apo Huang mund të dinin për çipet që po devijoheshin drejt Kinës, Blanche tha: "Nuk kam asnjë arsye të qëndroj këtu dhe të them se Nvidia është ndryshe nga një qytetar i mirë korporativ."
"Natyrisht, nëse Nvidia do të ishte objektivi ose do të ishte subjekt i ndonjë hetimi penal ose do të pengonte apo pengonte hetimin tonë, atëherë kjo nuk do të ishte mesazhi që presidenti po i thotë popullit amerikan ... Nuk duhet të jetë as mesazhi im," tha Blanche.
Ndërsa vlera e bursës së Nvidia-s u rrit pas njoftimit për riemërimin e Huang, disa nga fitimet u kthyen mbrapsht në tregtimin e paqëndrueshëm të së martës.
Çmimi i aksioneve të kompanisë ra më shumë se 7% në tregtimin e hershëm pasdite, por mbeti shumë mbi nivelin ku mbylli të premten, para se të njoftohej kthimi i Huang./Klankosova.tv