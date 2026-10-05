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Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka deklaruar se subjekti i saj politik, nuk e mbështet nismën për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Gjatë fjalimit në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, Lushaku-Sadriu tha se LDK nuk mund të bëhet pjesë e kësaj nisme, raporton Klankosova.tv
“LDK paralajmëron me kohë për rreziqet e mundshme juridike, politike dhe ndërkombëtare që ajo bart. I bëjmë thirrje propozuesve dhe deputetëve që t’i marrin seriozisht këto rreziqe dhe të veprojnë në interes të drejtësisë së Republikës së Kosovës. Lufta e UÇK-së është e shenjtë, mbrojtja e karakterit të saj çlirimtar, përkushtimi ndaj drejtësisë për viktimat dhe ruajtja e interesit shtetëror të Kosovës janë përgjegjësi ndaj të cilave LDK-ja do t’u qëndrojë besnike gjithmonë", tha mes tjerash Lushaku-Sadriu./Klankosova.tv