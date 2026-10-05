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Ndryshimi i ligjit për Specialen u votua sot në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës.
Analisti Azdren Shala, u shpreh se për të bërë diçka për ish-krerët e UÇK-së ështֻë që Albin Kurti të largohet nga pushteti.
"Po e shohim një kastë politike që po aktron shqetësim ndaj kauzës, realisht deri sot nuk është bërë. Keqpërdorim brutal i protestuesve", tha Shala.
Ai deklaroi se ky Projektligj nuk afekton asgjë në veprimtarinë e Speciales.
E analistja Anita Shabani, u shpreh se vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të reja.
"Narracioni se kush do të na çojë në zgjedhje varet se çka do të ofrojnë se cilin tregim do ta tregojë secili subjekt politik", deklaroi ajo.
Kurse gazetarja Ardiana Thaçi-Mehmeti, pati kritika rreth përmbajtjes së këtij projektligji.
"Në kuadër të ligjit bëhet që të dënohen deri në 15 vjet ne nuk po e shfajësojmë luftën e UÇK-së", tha ajo.
Thaçi-Mehmeti theksoi se përgjegjësia duhet të kalojë nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës tek individët.