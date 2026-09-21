Lajmet e fundit
Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar sot në Kuvendin e Kosovës Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.
Kreu i PDK-së, Bedri Hamza, tha se partia e tij ka besuar dhe vazhdon të besojë në drejtësi, ndërsa theksoi se gjatë procesit ka pasur kritika dhe mospajtime lidhur me mënyrën e trajtimit të rasteve dhe me qëndrimet e Prokurorisë, transmeton Klankosova.tv.
“Ne kemi besuar në drejtësi, vazhdojmë të besojmë në drejtësi. Deri në aktgjykimin ne kemi pasur kritika për çështjen e trajtimit të rastit brenda procedurave administrative. Kemi pasur mospajtim me atë që kemi dëgjuar prej Prokurorisë. Kemi dashtë me besu vendimin e drejtë të Gjykatës. Këto nuk kanë ndodhur”, tha Hamza.
Ai shtoi se PDK-ja do të vazhdojë të besojë në drejtësi edhe në shkallët e tjera të procedurës.
Hamza bëri të ditur edhe një herë se ka zhvilluar takime me liderët e tri subjekteve të tjera politike, Lëvizjes Vetëvendosje, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, për të diskutuar rreth nismës ligjore.
“Ne po presim, jemi takuar, kemi biseduar me kryetarët e tri subjekteve tjera politike, VV-së, LDK-së dhe Aleancës, dhe unë jam i bindur që ekziston arsye e plotë që ky ligj ta ketë përkrahjen me votë të këtyre subjekteve politike”, deklaroi ai.
Kreu i PDK-së u bëri thirrje publike këtyre subjekteve që ta mbështesin nismën e partisë në Kuvend.
“Ju bëj thirrje publike që të na përkrahin në këtë iniciativë ligjore”, tha Hamza.
Ai shtoi se çështja e Gjykatës Speciale duhet të trajtohet në nivel shtetëror, dhe e njëjta të përkrahet nga të gjithë.