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Dy herë u rrëzua nga Kushtetuesja, e edhe për së treti projektligji për Byronë për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, vlerësohet se s’pati përmirësim.
Ato, sipas shoqërisë civile, cenojnë sigurinë juridike dhe bien ndesh me parimet kushtetuese.
Sipas GLPS-së, një tjetër vështirësi paraqitet te verifikimi i pasurisë, pasi të dhënat bankare nuk ruhen për periudha të gjata.
Kjo nismë ligjore, sipas juristëve, nuk duhet të kalojë shkel e shko, siç ka ndodhur në raste të mëparshme, pasi efektet mund të jenë të mëdha.
Ky projektligj të mërkurën mori dritën e gjelbër nga Komisioni për Legjislacion, duke i hapur rrugë shqyrtimit dhe votimit të tij në seancë plenare të Kuvendit.
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