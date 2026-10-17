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Ligji për Pronën Publike, i cili hyri në fuqi në vitin 2023, pritet të diskutohet në Kuvendin e Kosovës në prill të vitit 2027, sipas agjendës legjislative, ndonëse Ministria e Drejtësisë kishte nisur procesin për ndryshimin dhe plotësimin e tij gjatë vitit 2026.
Përmes këtij ligji synohet që disa prona që aktualisht janë në pronësi të komunave të kalojnë në pronësi të shtetit.
Në Asociacionin e Komunave të Kosovës vlerësojnë se vonesa në trajtimin e kësaj çështjeje nuk është dashur të ndodhte dhe presin që ligji të ndryshohet.
Ndërkohë, Ligji për Minierat dhe Mineralet, përkatësisht neni 31 i tij, kërkon marrëveshje për shfrytëzimin e sipërfaqes me pronarët e regjistruar të pronave. Ky kusht po ua vështirëson licencimin shumë bizneseve.
Zgjidhja për këtë problem pritet deri në fund të këtij viti, e jo në pranverën e vitit 2027.
Në rast se projektligji nuk përcakton qartë se si do të trajtohen kontratat ekzistuese dhe marrëveshjet e reja, kompanitë mund të përballen me paqartësi lidhur me të drejtat e tyre mbi parcelat.
Televizioni ka dërguar pyetje në Ministrinë e Drejtësisë lidhur me këtë çështje, por deri më tani nuk ka marrë përgjigje.
Kronika në vijim sjell detaje: