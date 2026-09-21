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Nëntë seanca bllok, njëra pas tjetrës, janë caktuar për t’u mbajtur duke shënuar kështu fillimin e procesit të gjykimit ndaj ish profesorit të Matematikës në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Xhevat Krasniqi.
Seanca e parë është caktuar të mbahet më 22 shtator të këtij viti, më pas me 28, 29 dhe 30 shtator. Në muajin tetor më datën 1, 5, 6, 7 dhe 8.
Xhevat Krasniqi i ka mohuar në Polici dhe Prokurori akuzat për ngacmim seksual ndaj studenteve, duke pretenduar se deklaratat e tyre janë bërë me qëllim që ai të largohet nga detyra e profesorit.
Në mbrojtjen e tij, sipas aktakuzës të cilën e ka siguruar gazetarja e Klan Kosovës, Blerta Ahmeti, Krasniqi ka mohuar se u është drejtuar studenteve me shprehje ngacmuese me karakter seksual. Ai ka pranuar vetëm një nga shprehjet e përmendura nga studentet, duke thënë se E.... i kishte thënë “Oj E..., ti gjithë E.... ke me mbet”, por ka mohuar se këtë e kishte thënë me qëllim seksual.
Sipas tij, kjo shprehje lidhej me sjelljen e saj gjatë ligjëratave, pasi pretendon se studentja kishte qenë vazhdimisht e padisiplinuar, pavarësisht vërejtjeve të tij.
Krasniqi ka mohuar edhe pretendimin se E... i kishte ofruar t’i bënte masazh, duke e demonstruar atë me duar dhe duke i vendosur dorën në shpatull. Ai ka deklaruar se nuk ka përdorur asnjëherë shprehje të tillë me studentët.
Për akuzat e tjera, profesori ka pretenduar se nuk ekziston asnjë provë materiale që t’i mbështesë ato dhe se deklaratat e studenteve janë bërë për ta dëmtuar atë, pasi, sipas tij, disa prej tyre nuk kishin arritur ta kalonin provimin.
Krasniqi ka deklaruar se studentet fillimisht ishin ankuar ndaj tij në Fakultet dhe, sipas tij, në fund të ankesës kishin kërkuar që t’u vendosej nota nga një afat më i hershëm. Ai pretendon se kjo dëshmon se qëllimi i tyre kishte qenë largimi i tij nga pozita e profesorit dhe mundësia që ato ta kalonin provimin.
Në mbrojtjen e tij, Krasniqi ka përmendur edhe pretendime për presione dhe kërcënime që, sipas tij, kanë ardhur pas rezultateve të provimeve. Ai ka deklaruar se E. B., pasi i ishte komunikuar rezultati negativ, i kishte thënë “Hajt se ki me pa ti” dhe më pas, nga një kat tjetër, “As veten nuk ki me njoft”.
Krasniqi ka lidhur këtë deklaratë me një incident tjetër që, sipas tij, kishte ndodhur në tetor 2023 në parkingun e ETC-së në Fushë Kosovë, ku një person i panjohur i ishte drejtuar me një kërcënim të ngjashëm.
Ai ka përmendur edhe studenten R.A, duke pretenduar se pas rezultatit negativ ajo kishte refuzuar të largohej nga salla e provimit dhe kishte kërkuar të pyetej sërish. Sipas tij, studentja i kishte thënë: “Lajmëromë ku dush se nuk ma nin”.
Krasniqi ka mohuar gjithashtu pretendimet e studenteve për komentet rreth pamjes së tyre, veshjes apo buzëve, duke insistuar se deklaratat e tyre janë pjesë e një përpjekjeje për ta larguar nga Universiteti.
Ai ka pretenduar edhe se një pjesë e konfliktit lidhej me mënyrën e zhvillimit dhe vlerësimit të provimeve, duke përmendur raste të studentëve që, sipas tij, nuk kishin arritur të demonstronin njohuritë e kërkuara.
Në fund të aktakuzës, Prokuroria thotë se e ka shqyrtuar me kujdes mbrojtjen e Krasniqit dhe provat e propozuara prej tij, por nuk i ka dhënë besim deklarimeve të tij. Sipas Prokurorisë, mbrojtja e të pandehurit është në kundërshtim me provat e tjera që, sipas saj, mbështesin aktakuzën.
Prokuroria vlerëson se Krasniqi i ka mohuar akuzat me qëllim shmangien e përgjegjësisë penale. Këto janë vlerësime të Prokurorisë të paraqitura në aktakuzë, ndërsa fajësia ose pafajësia e të pandehurit do të përcaktohet nga gjykata.
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