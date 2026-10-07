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Profesori universitar i Gazetarisë, Dren Gërguri, ka folur për gjuhën e urrejtjes ndaj gazetarëve, veçanërisht në rrjetet sociale.
Përmes studios së Kiks Kosova, ai ka thënë se gjuha e urrejtjes në rrjetet sociale duhet të dënohet, në mënyrë që publiku ta kuptojë se duhet të jetë i kujdesshëm me mënyrën se si shprehet.
Sipas tij, shoqëria kosovare ende nuk është e përgatitur për përdorimin e rrjeteve sociale dhe shpesh krijohet përshtypja se, vetëm pse teknologjia e mundëson një veprim, atëherë mund të bëhet gjithçka.
Gërguri ka folur edhe për përgjegjësinë e gazetarëve, duke theksuar nevojën për ruajtjen e standardeve profesionale të gazetarisë.
Ai ka thënë se krahas kësaj, duhet të përmirësohet edhe gjendja ekonomike e gazetarëve.
Ndërkaq, pavarësisht sulmeve dhe fyerjeve ndaj gazetarëve, sipas tij, interesimi i të rinjve për të studiuar gazetarinë nuk ka rënë. Përkundrazi, ai thotë se ky interesim është rritur.