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Norvegjia ka sekuestruar një anije ruse në Arktik për të zbatuar një kërkesë për kompensim prej 4.22 miliardë dollarësh të fituar nga firma ukrainase e energjisë Naftogaz mbi sekuestrimin e aseteve të saj nga Moska kur Rusia aneksoi Krimenë në vitin 2014, thanë zyrtarët vonë të mërkurën.
Anija, Professor Molchanov, u sekuestrua pranë arkipelagut norvegjez Arktik të Svalbardit, sipas Covington, firmës ligjore amerikane që përfaqëson Naftogaz, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS citoi një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme të thoshte se veprimi norvegjez ishte "pirateri".
Zyra e guvernatorit të Svalbardit lëshoi një deklaratë duke konfirmuar se anija ishte sekuestruar dhe do të mbahej në Svalbard, duke shtuar: "Guvernatori do të kujdeset për ekuipazhin dhe pasagjerët në bordin e anijes në bashkëpunim me Trust Arktikugol".
Nuk ishte menjëherë e qartë se sa pasagjerë dhe ekuipazh ishin në anije. Arktikugol ("Qymyri Arktik") është kompania ruse që menaxhon asetet e Moskës në arkipelag.
Svalbard, një territor norvegjez që nga viti 1925, shtrihet në mes të Polit të Veriut dhe kontinentit evropian dhe qeveriset sipas një traktati të vitit 1920 që gjithashtu u lejon qytetarëve të shteteve nënshkruese, përfshirë Rusinë, të vendosen atje pa vizë.