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Kosova rrezikon të mos mundë të eksportojë produkte me origjinë shtazore, kryesisht produkte të peshkut, në Mal të Zi nga 30 qershori i vitit 2027.
Kjo pasi Mali i Zi ka miratuar një urdhër që ndalon importin e kafshëve dhe mallrave nga vendet dhe stabilimentet që nuk janë të përfshira në listat e Bashkimit Evropian për import.
Lajmi është konfirmuar për Klan Kosovën nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave e Malit të Zi.
Ky vendim synon përafrimin e kushteve të importit me standardet e BE-së, në kuadër të procesit të anëtarësimit të këtij shteti në union.
Përfaqësues të sektorit të prodhimit dhe përpunimit të produkteve shtazore paralajmërojnë se rreziku mund të shtrihet edhe në Shqipëri, e cila po ashtu po vazhdon procesin e anëtarësimit në BE.
Kushtrim Ahmeti nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë ka paralajmëruar se mosplotësimi i kushteve evropiane mund t'i lërë prodhuesit kosovarë pa qasje në tregjet rajonale.
Ndërkaq, Burim Piraj nga kompania “MEKA” ka thënë se një situatë e tillë do të dëmtonte kompanitë që merren me përpunimin e mishit dhe eksportin e tij në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi.
Klan Kosova ka kërkuar përgjigje nga Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për këtë çështje, por deri pasditen e së enjtes nuk ka marrë përgjigje nga këto institucione.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova: