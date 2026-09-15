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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka folur për procesin gjyqësor ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe tre ish-krerëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, teksa më 16 shtator pritet të shpallet verdikti final për katërshen e UÇK-së.
Të hënën në emisionin “DPT te Fidani”, Çitaku ka shprehur mirënjohje të veçantë për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për angazhimin e tij lidhur me këtë proces, transmeton Klankosova.tv.
Ajo tha se Rama është sjellë “si kryeministër i shqiptarëve”, duke theksuar se, përtej deklarimeve publike, ai ka bërë edhe veprime të tjera që nuk janë bërë të ditura.
“Unë dua ta shpreh mirënjohjen e thellë për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Ai është sjellë si kryeministër i shqiptarëve. Dhe unë e di që përtej deklarimeve publike që i kemi parë të gjithë, ai ka bërë shumë më shumë, dhe unë i jam përjetësisht mirënjohëse”, u shpreh Çitaku.