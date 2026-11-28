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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, gjatë një konference për media, ka akuzuar qeverinë për pengimin e vendosjes së mozaikut kushtuar figurës së Nënës Terezë në kryeqytet.
Ai ka deklaruar se projekti financohet nga Kryeqyteti, ka marrë votat e të gjithë asamblistëve dhe është pajisur me leje nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, duke kaluar, sipas tij, të gjitha procedurat ligjore.
Megjithatë, ai ka thënë se po tentohet të bllokohet në mënyrë të paligjshme instalimi i mozaikut, duke e cilësuar këtë veprim si të papranueshëm dhe të patolerueshëm.
“Sot jemi këtu në shesh, në kryeqytet për ta vendosur muralin e ikonës shqiptare, të madhes, të shenjtës Nënës Terezë… Sot këtu përkundër faktit që ky projekt është i financuar prej kryeqytetit, e ka marrë votën e të gjithë asambleistëve, e ka marrë lejen nga drejtoria e shërbimeve publike, dhe i ka kaluar të gjitha fazat ligjore tash po tentohet që në mënyrë joligjore të bllokohet instalimi i këtij murali, kjo është e papranueshme dhe e pa tolerueshme" - tha mes tjerash Rama.
Gjatë konferencës, kryetari ka kritikuar qeverisjen, duke e akuzuar për bllokimin e vazhdueshëm të projekteve të kryeqytetit.
"...E kemi një proces diktatorial të kësaj qeverie, që e keni pa tash e disa vite bllokon rregullisht projektet e kryqytetit… duke fillu nga sheshi, rrugën A… duke vazhdu me nënkalimin, me ishullin urban dhe shumë e shumë projekte të tjera… e tash vazhdojnë me bllokada të jashtë ligjshme… ” - shtoi mes tjerash Rama.