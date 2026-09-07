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Stresi financiar afatgjatë nuk dëmton vetëm xhepin. Një studim i ri sugjeron se mund të lidhet edhe me plakjen e trurit.
Studiuesit e University College London analizuan të dhënat e 2,759 britanikëve, të ndjekur për dekada, dhe krahasuan gjendjen e tyre financiare me kujtesën, shpejtësinë e përpunimit të informacionit dhe shëndetin e trurit, transmeton Klankosova.tv.
Rezultatet treguan se njerëzit që kishin përjetuar vështirësi financiare të vazhdueshme ose të ardhura të ulëta në periudha të ndryshme të jetës kishin rezultate më të dobëta në testet e kujtesës dhe përpunimit mendor rreth moshës 53 vjeç. Te një pjesë e pjesëmarrësve që iu nënshtruan skanimeve të trurit në moshën 69-71 vjeç, të ardhurat e ulëta të vazhdueshme u lidhën edhe me më shumë shenja të tkurrjes së trurit.
Studiuesit mendojnë se një rol mund të ketë stresi kronik dhe energjia mendore që harxhohet duke u shqetësuar vazhdimisht për faturat, borxhet dhe shpenzimet.